Xenoblade Chronicles 3: OST "Il peso della vita" condivisa, esprime le emozioni dei protagonisti

Nintendo ha pubblicato tramite Twitter una OST di Xenoblade Chronicles 3, nota con il nome "Il peso della vita" (The Weight of Life in originale).

Questa traccia musicale di Xenoblade Chronicles 3 viene descritta come "una canzone commovente che esprime le emozioni di Noah, Mio e dei loro amici nel mentre lottano per farsi largo nel mondo".

Segnaliamo anche che non si tratta della prima traccia musicale condivisa da Nintendo per Xenoblade Chronicles 3. Come potete vedere (e sentire, soprattutto) qui sotto, il 9 giugno 2022 l'editore ha condiviso l'OST A Life Sent On. In questo caso, la canzone rappresenta il lutto dei protagonisti, che soffrono per coloro che sono caduti in battaglia.

Nella nostra più recente anteprima, vi abbiamo spiegato: "Abbiamo chiuso questa anteprima di Xenoblade Chronicles 3 col fiato corto perché il nuovo trailer era veramente ricco di informazioni. La nostra analisi è fatta di congetture e ipotesi che non vediamo l'ora di confermare o smentire: la data di uscita anticipata è stata una sorpresa fantastica, perché il nuovo JRPG di Monolith Soft sembra proprio straripante di contenuti, dinamiche di gameplay e colpi di scena che potrebbero lasciare a bocca aperta soprattutto i fan della serie. Inutile dire che vi aggiorneremo su ogni novità, perciò continuate a seguirci."