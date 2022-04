Xenoblade Chronicles 3, l'analisi del nuovo trailer dell'esclusiva Nintendo Switch

Nella nostra nuova anteprima di Xenoblade Chronicles 3 , esaminando il trailer, potremmo fare riferimento ad alcuni snodi narrativi dei primi due giochi, quindi siete avvisati: se non li avete ancora completati, fermatevi adesso e non leggete oltre!

Che poi la questione ha sollevato un polverone gigantesco perché stanno tutti a chiedersi: eh, ma allora, se Xenoblade Chronicles 3 non sarà il gioco natalizio e The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è stato rimandato al 2023 , cosa uscirà sotto le feste? E un po' anche chissenefrega, perché per il momento la nostra attenzione è tutta rivolta a questo nuovo trailer, che illustra alcuni aspetti inediti della storia e del gameplay di uno dei sequel più attesi di sempre.

Avete presente quando si dice: come un fulmine a ciel sereno? Ecco, il nuovo trailer di Xenoblade Chronicles 3 , nella tiepida giornata primaverile di ieri, è stato come un fulmine a ciel sereno. Anzi, no. Avete presente quel film con Seth Rogen e James Franco, Facciamola finita? La scena del "rapimento", con la gente che, in estasi, viene portata in cielo da sfrigolanti colonne di luce divina? Ecco, più o meno la sensazione è stata quella quando, finito il trailer, sullo schermo è comparsa la nuova data di uscita: 29 luglio 2022. In fondo, mentre gli altri rimandano i giochi, perché Nintendo non dovrebbe anticiparli?

Le novità su storia e personaggi

Xenoblade Chronicles 3, Ethel ha cresciuto Noah ma adesso lo vede come un nemico

Sarebbe difficile scrivere un'analisi scena per scena di un trailer montato così bene che mischia narrativa e gameplay per quasi tre minuti, perciò divideremo la nostra anteprima in due parti: una la dedicheremo alla storia e l'altra al gameplay. Quelle che state leggendo sono le righe più delicate perché, lo ripetiamo, sconfineremo nel territorio degli spoiler in riferimento ai primi due giochi.

Sembrerebbe confermato, infatti, che Aionios, il mondo in cui si svolge Xenoblade Chronicles 3, combini i "futuri" degli universi che abbiamo esplorato nei titoli precedenti.

Il meccanismo è tutto da chiarire. Il finale di Xenoblade Chronicles 2 potrebbe averci dato qualche indizio su come si sia verificata questa fusione, ma è curioso che i comunicati stampa ufficiali parlino più che altro di "futuri", che potrebbe essere un riferimento a Xenoblade Chronicles: Definitive Edition e all'epilogo aggiuntivo intitolato Un futuro comune, che però non è che svelasse chissà quali collegamenti. Anzi.

I particolari, tuttavia, sono inconfondibili. Già i sei protagonisti, che abbiamo imparato a conoscere meglio nelle scorse settimane, rappresentano, almeno nelle fattezze, le diverse specie comparse nei giochi precedenti: Noah è un umano, Miyo una Gormotti, Lanz un semiumano, Yunie una Haientia e così via. Sapevamo anche che tre di essi erano originari di Keves e gli altri tre di Agnus, le due nazioni che si danno battaglia nel mondo di Aionos: una più tecnologica e l'altra più mistica, queste nazioni sono guidate da due sovrane mascherate che nei costumi ricordano in maniera impressionante Melia e Nia, coprotagoniste rispettivamente di Xenoblade Chronicles e Xenoblade Chronicles 2.

Il nuovo trailer chiarisce in modo inequivocabile che Keves e Agnus stanno dando la caccia ai sei protagonisti, probabilmente perché rappresentano un pericolo, ma i due personaggi inediti introdotti in questo trailer suggeriscono che sia in atto una forma di controllo mentale: essi vedono i nostri eroi come ombre mostruose da eliminare. Abbiamo scoperto anche i nomi di questi personaggi attraverso il materiale promozionale aggiuntivo. La donna che compare all'inizio del trailer dovrebbe chiamarsi Ethel ed essere al comando delle milizie nella Colonia 4 di Keves: è stata lei a crescere e addestrare Noah, perciò i due hanno un rapporto molto importante. Il giovane uomo che indossa un completo bianco e che sembra controllato mentalmente a sua volta si chiama invece Isurugi: è il miglior stratega di Agnus, pertanto guida la Colonia Lambda e vuole vendicarsi dei nostri eroi per la morte di una certa Nimue che, sì, indossa un costume molto simile a quello di Lora in Torna ~ The Golden Country, con la differenza che questa Nimue sembra essersi cristallizzata.

A quanto pare, la ragione per cui sia Keves che Agnus danno la caccia a Noah e gli altri è l'Uroboros, una forma umanoide in cui possono trasformarsi a coppie. Il trailer suggerisce che la prima trasformazione si verifichi quando Noah cerca di difendere Miyo dall'attacco di un mostruoso gigante che ci ha ricordato il Face Nero di Xenoblade Chronicles più negli atteggiamenti che nell'aspetto: è possibile che ricopra il canonico ruolo del villain che sa qualcosa che noi non sappiamo e che ha un legame misterioso coi protagonisti. È comunque in questa occasione che Noah e Miyo diventano un Uroboros, in una cinematica in cui Noah spiega di riuscire a sentire i pensieri di Miyo in quello che sembra quasi il Drift di Pacific Rim.

Xenoblade Chronicles 3, è un gioco Monolith Soft e quindi ci sono i mecha

In seguito abbiamo scoperto che anche gli altri personaggi possono fondersi negli Uroboros: Yunie e Taion diventano un Uroboros di fattezze vagamente femminili mentre Lanz e Sena si trasformano in un Uroboros armato di enormi tirapugni. Le regine di Agnus e Keves sembrano veramente incarognite nei confronti di questi poteri, che probabilmente rappresentano il punto di distacco più importante rispetto ai precedenti Xenoblade Chronicles.

I prodotti di Monolith Soft, tuttavia, ricorrono spesso a simbolismi come questo, e infatti abbiamo già incontrato l'Uroboros in Xenogears - era un miniboss da sconfiggere dopo il boss finale vero e proprio - e in XenoSaga, in cui il serpente che morde la propria coda rappresenta il logo dell'Unus Mundus Network. Forse è a questa allegoria dell'eterna ricorrenza che la creatura zannuta si riferisce quando parla dello "scorrere del fato"? Lo scopriremo a luglio.

Xenoblade Chronicles 3, i personaggi possono fondersi nei possenti Uroboros

Intanto, il trailer solleva ancora più domande nelle sue battute finali. L'Uroboros sembrerebbe essere una nuova gimmick narrativa, ma non è l'unica. In una brevissima scena, infatti, vediamo Noah sfilare una specie di katana dalla sua Monade, che si trasforma in un guanto corazzato. Inoltre, un'ultima carrellata svela nuovi personaggi. La fanciulla con l'arco e i capelli verdi sembrerebbe essere ancora ignota; il ragazzino semiumano invece si chiama Valdi, mentre il tipo con la lancia è Cam Navi: lui è a capo della Colonia Delta di Agnus e per le sue prodezze in battaglia ha guadagnato il titolo di "Loto Cremisi". Cam Navi non sembra sotto controllo mentale, e in una scena del trailer combatte contro Ethel in un duello che, però, si svolge a bordo dei loro rispettivi mech. Andiamo, gente: è uno Xeno di Tetsuya Takahashi, davvero credevate che non ci fossero i mech!?

In che modo la storia li sfrutterà è tutto da vedere. Dopo Xenoblade Chronicles X, in cui si chiamavano Skell ed era possibile pilotarli, i mech sono finiti in secondo piano. Difficile credere che si possano pilotare anche in Xenoblade Chronicles 3; tuttavia, gli Uroboros, date le loro enormi dimensioni, in un certo senso sostituiscono i mech nel sistema di combattimento e potrebbero affrontarli ad armi pari.

Xenoblade Chronicles 3, ma Vandham non era mica morto!?

Il trailer si chiude con un paio di ricorrenze molto interessanti. Innanzitutto, sentiamo Noah menzionare i Gladius, e questo significa che Takahashi non ha scartato quell'aspetto della trama che tanto era importante in Xenoblade Chronicles 2. Il fatto che tornino i Gladius potrebbe giustificare il ritorno di Mithra, Pyra e altri nella storia. La presenza dei Nopon, poi, non dovrebbe stupire nessuno: questa specie è diventata ufficialmente la mascotte della serie, oltre a essere un comic relief efficace. Abbiamo quindi fatto la conoscenza di Riku e Manana, rispettivamente un meccanico di Keves e una cuoca di Agnus, e su di loro torneremo nella nostra analisi del gameplay.

Guernica Vandham, invece, è il personaggio che già nel primo trailer ha fatto discutere tantissimo il fandom. È assolutamente identico al Vandham che abbiamo conosciuto in Xenoblade Chronicles 2 e che per un breve periodo si è unito al gruppo di Rex, solo più vecchio. Potrebbe quindi essere lui, ma c'è un piccolo particolare che non torna: quel Vandham è morto. Siamo di fronte a una resurrezione, o a qualcosa di completamente diverso? C'è da dire che il nome Vandham è, appunto, ricorrente nella serie Xenoblade: era anche un personaggio di Xenoblade Chronicles X e quindi potrebbe essere la versione Xenoblade del Cid di Final Fantasy. Il materiale promozionale, comunque, ci ha svelato che sarà lui a convincere Noah e gli altri a raggiungere la Piana della Spada per compiere il loro destino.