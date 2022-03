The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 rinviato, ecco il nuovo periodo di uscita

The Legend of Zelda: Breath of the Wild 2 è stato rinviato e non debutterà su Nintendo Switch nel 2022 come precedentemente annunciato. La conferma è arrivata pochi minuti fa con un messaggio di Eiji Aonuma, il producer della serie, che svela che il nuovo periodo di uscita del gioco è fissato alla primavera del 2023.

In un video pubblicato sul canale YouTube di Nintendo, Aonuma ha aggiornato i giocatori sulla data di uscita prevista del squel di The Legend of Zelda: Breath of the Wild. Nel filmato afferma che il team di sviluppo ha deciso di dedicare un tempo maggiore al suo sviluppo, posticipando dunque l'uscita del titolo alla primavera del 2023. Aonuma si scusa con tutti coloro che non vedevano l'ora di giocarci quest'anno.

"L'intero team di sviluppo sta lavorando con grande passione per rendere questo titolo un'esperienza speciale", afferma Aounuma. "Pertanto, vi preghiamo di avere ancora un po' di pazienza."

Per poter giocare al sequel di The Legend of Zelda: Breath of The Wild dovremo aspettare fino alla primavera del 2023. Il rinvio al prossimo anno probabilmente sarà una doccia fredda per moltissimi giocatori che non vedevano l'ora di vestire nuovamente i panni di Link. Ma d'altro canto la line-up per il 2022 di Nintendo Switch rimane comunque molto accattivante e siamo certi che i mesi extra concessi al team di Aounuma permetteranno di realizzare la migliore esperienza possibile.