PS Plus: Jaffe critica il nuovo abbonamento di Sony, il creatore di God of War non sopporta i fan

Oggi Sony ha svelato i nuovi piani per l'abbonamento PlayStation Plus, che sarà diviso in tre livelli. David Jaffe, noto in quanto creatore di God of War e Twisted Metal, ha rapidamente criticato la nuova proposta e ha affermato di non sopportare i fan.

Tramite Twitter, come potete vedere qui sotto, David Jaffe ha scritto: "Per favore buon Gesù, concedimi la pazienza per non dare di matto leggendo tutti quei fan ossessivi che si inginocchiano di fronte alla retrocompatibilità per fare in modo che i nuovi piani del PlayStation Plus sembrino interessanti ed eccitanti. TL;DR Il primo stadio del dolore è la negazione."

In poche parole, secondo Jaffe, i nuovi piani del servizio PlayStation Plus non sono interessanti ed eccitanti. Il creatore di God of War non ha dato indicazioni più precise sul perché la pensi in questo modo, ma pare che la parte che lo ha meno colpito sia quella della retrocompatibilità, ovvero dell'accesso a giochi di vecchie generazioni (PS1, PS2, PSP, PS3) che ricordiamo saranno parte della versione massima del servizio.

Diteci, concordate con Jaffe? Secondo voi il nuovo PS Plus è meno interessante del previsto?

Per tutte le informazioni sul servizio, potete leggere la nostra notizia dedicata: prezzo e vantaggi dei tre livelli di PS Plus.