PlayStaton Plus: nuovo abbonamento ufficiale, ecco prezzi e vantaggi inclusi nei tre livelli

Sony ha confermato ufficialmente l'arrivo del nuovo abbonamento PlayStation Plus. Sarà diviso in tre livelli che proporranno diversi vantaggi. Sarà disponibile da giugno 2022 in alcuni mercati asiatici, poi seguiranno gli USA e poi l'Europa e il resto del mondo. Vediamo i prezzi e i dettagli.

Il nuovo PlayStation Plus unisce i servizi del precedente PS+ e di PS Now in tre livelli, eccone i prezzi:

PS Plus Essential: 8.99€ al mese/24.99€ per tre mesi/59.99€ all'anno

PS Plus Extra: 13.99€ al mese/39.99€ per tre mesi/99.99 all'anno

PS Plus Premium: 16.99€ al mese/49.99€ per tre mesi/119.99€ all'anno

PS Plus

PlayStation Plus Essential è in pratica il PS+ già disponibile e include giochi gratis a livello mensile, accesso al multiplayer online, sconti sui giochi e accesso alla memoria di archiviazione in cloud.

PlayStation Plus Extra aggiunge anche una collezione di 400 giochi PS4 e PS5 che possono essere scaricati sulle due console. Ci saranno giochi come Spider-Man, Spider-Man: Miles Morales, God of War, Returnal, Mortal Kombat 11 e Death Stranding. Altri giochi saranno annunciati più avanti. In modo regolare saranno aggiunti più giochi.

PlayStation Plus Premium aggiunge, oltre a quanto già indicato sopra, anche l'accesso a giochi classici PS1, PS2 e PSP (che possono essere scaricati o giocati in streaming). Inoltre, includerà anche prove a tempo dei giochi e lo streaming per i giochi PS3 e PS4. Lo streaming potrà essere usato sia su PS4/PS5 che su PC.

Non saranno introdotti nel servizio nuovi giochi first-party di Sony al D1, a differenza di quanto fatto da Xbox Game Pass.

Infine, vi segnaliamo le spiegazioni di Sony riguardo a quello che accadrà a chi è già abbonato a PS Plus e cosa accadrà a chi è già abbonato a PS Now.