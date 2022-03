PlayStation Now: cosa succede ai vostri abbonamenti dopo l'arrivo del nuovo PS Plus? Sony spiega

Sony ha annunciato il nuovo PlayStation Plus, che propone tre diversi livelli di abbonamento per PS4 e PS5. Questo servizio unisce in pratica il vecchio Plus e Now. Cosa accade a PlayStation Now e ai vostri abbonamenti dopo l'arrivo del nuovo servizio? Sony ci spiega la questione.

Citando direttamente il PlayStation Blog italiano, "al momento del lancio del nuovo servizio PlayStation Plus, PlayStation Now verrà inglobato nella nuova offerta di PlayStation Plus e non sarà più disponibile come servizio autonomo. Al lancio, i clienti di PlayStation Now verranno trasferiti a PlayStation Plus Premium senza alcun aumento della tariffa di abbonamento in vigore."

Logo di PlayStation Now

In altre parole, chiunque sia abbonato a PS Now nel momento nel quale il servizio PlayStation Plus sarà attivato in Italia (la data non è ancora sicura, dopo giugno 2022), vedrà il proprio abbonamento trasformato in automatico nella versione migliore del nuovo PlayStation Plus, ovvero quello chiamato Premium. La parte più importante è che non si dovrà pagare nulla in più, almeno fino a quando l'abbonamento non scadrà.

