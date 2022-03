PS Plus: cosa succede a chi è già abbonato dopo l'arrivo del nuovo abbonamento?

Sony Interactive Entertainment ha svelato che il servizio PlayStation Plus sta per essere trasformato in un nuovo abbonamento a tre livelli. Cosa accade però a chi è già ora abbonato a PS Plus? Sony ha spiegato ufficialmente la questione.

Chiunque sarà abbonato a PlayStation Plus al momento dell'attivazione in Italia del nuovo servizio vedrà trasformato il proprio abbonamento nel nuovo PlayStation Plus Essential. Si tratta del nuovo livello minimo tra i tre che saranno resi disponibili.

PlayStation Plus Essential costerà esattamente quanto l'abbonamento attuale e non includerà nulla in più e nulla in meno rispetto al servizio che già state sfruttando. Ovvero, permetterà di accedere a giochi gratis a livello mensile, sconti esclusivi, accesso al multigiocatore online e alla memoria di archiviazione cloud di PlayStation e agli altri piccoli vantaggi di PS5 (come l'accesso a Game Help, i suggerimenti in-game creati dagli sviluppatori).

Il logo di PS Plus

In poche parole, non ci sono modifiche di alcun tipo e i giocatori che sono soddisfatti del servizio attuale e non sentono il bisogno di accedere ad altri bonus o spendere di più potranno continuare a usufruire di PlayStation Plus senza preoccupazioni.

Il discorso è invece diverso per quanto riguarda gli abbonati a PlayStation Now: ecco cosa accade ai loro abbonamenti.

Infine, ecco la notizia dedicata al nuovo PlayStation Plus con prezzi e vantaggi di tutti i livelli del nuovo abbonamento.