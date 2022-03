Fortnite Zero Costruzioni: trailer della modalità di gioco introdotta ufficialmente

Epic Games ha annunciato ufficialmente la modalità Fortnite Zero Costruzioni del battle royale. Potete vederne il trailer qui sopra.

La descrizione ufficiale di Fortnite Zero Costruzioni recita: "Proprio come l'inizio del Capitolo 3 Stagione 2, la modalità Zero costruzioni è un puro test di abilità con armi, oggetti ed esplorazione. Troverai Zero costruzioni nelle playlist Singolo, Coppie, Terzetti e Squadre della pagina Scopri."

In Fortnite Zero Costruzioni non è possibile creare parti di edificio. Questo significa che non è possibile creare delle difese dai colpi nemici. Per sopperire a questa mancanza, i giocatori avranno accesso allo scudo supplementare ricaricabile. Si tratta di una protezione extra che si somma alla normale vita e al normale scudo. Inoltre, ora i personaggi sono in grado di scattare e arrampicarsi sui bordi.

Il trailer mostra invece solo una sequenza di scene d'azione tratte da Fortnite Capitolo 3 Stagione 2.

Vi consigliamo infine di leggere il nostro speciale dedicato: Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, tutte le novità della Battaglia Reale di Epic Games.