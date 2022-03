Fortnite Capitolo 3 Stagione 2, tutte le novità della Battaglia Reale di Epic Games

Non sarà più il gioco del momento, ma Fortnite Battaglia Reale continua a vantare milioni e milioni di giocatori in tutto il mondo; numeri che spingono Epic Games a persistere in un investimento costante nella propria creatura, a volte anche con iniziative lodevoli, come l'invio dei ricavi all'Ucraina per supportare i profughi in fuga dalla guerra. Il breve approfondimento che vi apprestate a leggere, per fortuna, tratta tematiche più allegre, vale a dire tutte le novità di Fortnite Capitolo 3 Stagione 2. Vi sarete accorti, infatti, come negli ultimi giorni la battaglia sia cambiata parecchio: vale la pena capire in che modo e in quale misura, anche perché tutte le modifiche resteranno attive presumibilmente almeno fino al mese di giugno 2022. Oh, se avete sempre sognato di guidare un carrarmato su Fortnite questo è il momento giusto.

Nuova stagione, nuovo gameplay Adesso su Fortnite potete correre, saltare e aggrapparvi alle sporgenze Le principali modifiche introdotte con Fortnite Capitolo 3 Stagione 2 non riguardano tanto l'introduzione di nuovi oggetti o veicoli - sì, ci sono anche quelli ovviamente, ma li analizzeremo dopo con calma. A essere cambiato è prima di ogni altra cosa il gameplay, che ha potenziato gli accorgimenti introdotti già nel corso delle ultime stagioni. Inutile negarlo, chi tornerà su Fortnite oggi dopo un anno di assenza troverà ad attenderlo un'esperienza molto diversa e, secondo il nostro parere, più coinvolgente. Il perché è presto detto: innanzitutto su Fortnite Battaglia Reale non si può più costruire. "Ma come", direte voi, "il bello di Fortnite era proprio quel mix inscindibile tra fuoco e costruzioni!" Difatti si tratta di una scelta solo momentanea, giustificata con esigenze legate alla trama orizzontale - Slone è tornata con un dispositivo in grado di disattivare la fabbricazione immediata di edifici - anche se resta da capire quanto a fondo Epic Games voglia tentare la strada di un Fortnite definitivamente senza strutture. Sia come sia, per ora si gioca così: sparando e basta. Per i ripari bisogna arrangiarsi con quello che si trova in giro; va da sé che l'approccio al titolo è cambiato in modo strutturale. Accanto a questa novità senza precedenti, ora i personaggi di Fortnite sono anche in grado di eseguire scatti in velocità per un breve periodo e di arrampicarsi alle sporgenze di edifici per salire più in alto, ovvie introduzioni nell'ottica di una Battaglia Reale in cui non è più possibile costruire torri su torri in pochissimi secondi. Una nuova piccola barra bianca è stata introdotta in basso a sinistra sulla schermata principale, proprio al di sopra dell'indicatore della salute: misura lo sprint, eseguito il quale dovrete riposare per alcuni secondi. E non è finita ancora qui (sì, le novità questa volta sono davvero tante) perché, come forma di bilanciamento per tutte queste nuove sottrazioni e introduzioni, adesso Epic Games ha aggiunto un ulteriore bonus allo scudo pari a cinquanta punti. Questo piccolo mini-scudo si attiva automaticamente e si ricarica nel tempo, fornendo una protezione aggiuntiva e immediata nel corso della battaglia. Se siete stati colpiti da un nemico, prima di perdere i punti dello scudo standard o addirittura quelli della salute è opportuno nascondersi per ricaricare i cinquanta della protezione aggiuntiva.