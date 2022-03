Guerra in Ucraina, Fortnite ha raccolto 70 milioni di dollari in una settimana

A ormai più di un mese dall'inizio della guerra in Ucraina, si moltiplicano le iniziative umanitarie partite anche dal mercato dei videogiochi. Fra le più importanti c'è senz'altro quella di Fortnite, che ha raccolto ben 70 milioni di dollari in appena una settimana: una somma che verrà destinata a supporto delle vittime del conflitto.

Come annunciato alcuni giorni fa, Epic Games e Xbox invieranno i ricavi di Fortnite per aiuti umanitari, destinando il 100% degli incassi ad associazioni che si occupano di aiutare le persone in difficoltà. L'operazione è partita col botto, raccogliendo 36 milioni di dollari in un solo giorno e continuando poi a salire nelle ore successive.

"Insieme abbiamo raccolto finora 70 milioni di dollari da destinare ad associazioni umanitarie a supporto dell'Ucraina", ha scritto Epic Games in una nota. "Congratulazioni e grazie a tutti, anche a Xbox per aver voluto partecipare a questa iniziativa."

Non è ancora finita: tutti gli incassi relativi alle microtransazioni di Fortnite e le quote destinate a Xbox Store verranno devoluti a sostegno dell'Ucraina fino al 3 aprile, dunque per un totale di due settimane.

Sarà davvero interessante capire quale cifra Epic Games riuscirà a raggiungere in questo lasso di tempo, sebbene il valore umanitario dell'iniziativa sia destinato inevitabilmente a far salire gli incassi rispetto a periodi normali per il battle royale.