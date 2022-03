Guerra in Ucraina: Epic Games e Xbox inviano i ricavi di Fortnite ad aiuti umanitari

Un'altra iniziativa importante dal mondo dei videogiochi per la guerra in Ucraina arriva da Fortnite, con Epic Games e Xbox che hanno deciso di inviare tutti i ricavi dalle vendite interne al gioco ai soccorsi umanitari impegnati nel paese durante la guerra.

In base a quanto riferito da Epic Games, tutti i proventi raccolti da Fortnite a partire dal 20 marzo e fino al 3 aprile 2022 andranno ai supporti umanitari in corso in Ucraina per la popolazione vittima della guerra, il tutto con il supporto di Microsoft Xbox.



"Epic si impegna a inviare tutti i ricavi di Fortnite dal 20 marzo 2022 fino al 3 aprile 2022 agli aiuti umanitari per le persone colpite dalla guerra in Ucraina", ha scritto Epic Games, "Xbox si unisce a noi in questo sforzo e invierà anche il suo ricavato da Fortnite per questo periodo, in modo da poter incrementare l'aiuto per la gente dell'Ucraina".

I proventi verranno inviati direttamente a una serie di organizzazioni che si occupano del sostegno sul territorio, attraverso acquisto di cibo, acqua, medicinali e generi di prima necessità, oltre a fornire riparo e assistenza primaria. Tra questi ci sono Direct Relief, Unicef, World Food Programme, UNHCR.

Per aumentare la velocità nelle procedure, Epic Games sostiene di inviare i proventi non appena arriva la segnalazione delle transazioni, senza dunque attendere l'effettiva conclusione della procedura per spostare il denaro, come riferito sulla pagina ufficiale dell'iniziativa.

Tra gli acquisti che rientrano nell'iniziativa ci sono "pacchetti V-buck, Crew di Fortnite, Pass battaglia in dono e pacchetti estetici come il pacchetto Sonda del Vuoto acquistati con denaro reale. Verranno inclusi anche gli acquisti in negozi fisici di oggetti estetici di gioco e card V-buck, purché tali oggetti vengano riscattati nel gioco durante la suddetta finestra temporale". Non sono incluse le transazioni in V-buck perché non si tratta di denaro reale, ma sono compresi ovviamente gli acquisti della valuta virtuale in denaro reale.

"Il 100% dei ricavi di Epic tramite Fortnite è pari al prezzo d'acquisto lordo di tutti gli acquisti in gioco o del riscatto di acquisti fisici effettuati tra il 20 marzo 2022 e il 3 aprile 2022 in tutto il mondo, escluse tasse, tariffe di piattaforme di terze parti, rimborsi, restituzioni o sostituzioni.

Microsoft contribuirà con i ricavi netti di tutte le vendite di contenuti di Fortnite su Microsoft Store tra il 20 marzo 2022 e il 3 aprile 2022, in tutti i paesi in cui Fortnite è venduto. Il ricavo netto è pari al ricavo lordo al netto di restituzioni e chargeback, costi di fatturazione, costi della larghezza di banda, costi operativi e tasse.

Trovate maggiori informazioni sulla pagina ufficiale dell'iniziativa di Epic Games. Nel frattempo ricordiamo anche l'ottimo Humble Bundle per l'Ucraina e quello di Itch.io.