Guilty Gear Strive: Testament, nuovo personaggio in DLC, si presenta in trailer

Guilty Gear: Strive espande il proprio roster con il prossimo arrivo di Testament, nuovo personaggio in DLC, che in queste ore è stato annunciato da Are System Works con data d'uscita e un trailer di presentazione ufficiale.

Testament sarà disponibile in download il 28 marzo 2022 all'interno del Season Pass o come acquisto individuale dal 31 marzo, ha annunciato Arc System Works, insieme al nuovo livello dedicato: "White House Reborn", legato direttamente alla storia raccontata nel gioco.

Il livello è incentrato sulla Casa Bianca, che sta attraversando una ristrutturazione dopo essere stata colpita duramente nel corso degli eventi narrati nella modalità storia del gioco. Sempre con l'arrivo di Testament è prevista anche la modalità Digital Figure, che verrà introdotta come aggiornamento gratis per tutti, consentendo di creare scene originali posizionando personaggi e ambientazioni a piacere, in modo da costruire immagini da condividere.

L'ultima parte del Season Pass 1 di Guilty Gear: Strive sarà invece "Another Story", un nuovo pezzo di contenuti che verrà pubblicato nel tardo aprile, proseguendo nella lore del gioco. Dopo questa sarà il momento della Season 2, che porterà con sé anche il multiplayer cross-platform.

Vediamo dunque il trailer di Testament, una combattente dotata di straordinaria eleganza e fascino, armata di una particolare falce che utilizza in combattimento.