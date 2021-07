Guilty Gear -Strive-, il cross-play è in lavorazione presso Arc System Works

In una recente intervista Arc System Works ha detto di star lavorando alla modalità cross-play di Guilty Gear -Strive-. Per il momento, però, non è ancora pronta a ufficializzare i piani, dato che ci sono ancora diversi problemi organizzativi da sistemare.

Guilty Gear -Strive- è stato pubblicato poche settimane fa, (a proposito avete letto la nostra recensione di Guilty Gear -Strive-?) e già i fan del gioco si sono attivate per chiedere il cross-play. Il picchiaduro, infatti, è disponibile su PlayStation 4, PS5 e PC, ma finora solo i giocatori PlayStation possono giocare tra di loro, non importa che lo facciano su PS4 o PlayStation 5.

In una recente intervista, lo sviluppatore di Arc System Works ha confermato che la possibilità di sfidare i giocatori PC è "altamente richiesta" tra i suoi giocatori. Per questo motivo sono già al lavoro su di una soluzione. "Naturalmente stiamo cercando di capire come realizzarla e stiamo facendo delle verifiche in questo momento," ha detto ASW. "Ci sono ancora molte questioni pratiche come gli orari e i costi di gestione dei server. Ci vorrà ancora un po' di tempo prima di poter fare un annuncio ufficiale".

Si tratterebbe, quindi, solo di una questione di tempo e il cross-play tra tutte le piattaforme sarà attivato anche in Guilty Gear -Strive-. Voi siete tra coloro che l'hanno richiesta a gran voce?