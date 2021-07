Lost Judgment: Digital Deluxe e Ultimate Edition svelate, i contenuti

Lost Judgment è stato ripresentato ieri allo State of Play di Sony PlayStation, durante il quale abbiamo dato un'altra occhiata al gameplay, al combattimento, ai minigiochi, allle indagini e non solo. Sega ha anche rivelato dettagli sulle varie edizioni del gioco. Ci saranno infatti anche una Digital Deluxe e una Ultimate Edition.

La Digital Deluxe Edition di Lost Judgment includerà, oltre al gioco base, il Detective Essentials Pack - che vi darà vari "oggetti da detective e per la vita quotidiana" - e lo School Stories Expansion Pack - che includerà un nuovo set di oggetti per ciascuna delle attività del club scolastico.

Lost Judgment

Inoltre, c'è anche la Digital Ultimate Edition. Oltre a tutto ciò che è incluso nella Deluxe Edition, includerà anche lo Story Expansion Pack, che conterrà contenuti aggiuntivi per la storia. Infine, il pre-ordine di entrambe queste edizioni vi darà anche il pacchetto Quick Start Support e una serie di pratici strumenti per dare il via al vostro lavoro di detective, e vi permetterà anche di giocare al gioco a partire dal 21 settembre, tre giorni prima del lancio.

Lost Judgment viene lanciato il 24 settembre per PS5, Xbox Series X/S, PS4 e Xbox One. Attualmente, non ci sono piani per una versione PC. Ecco il nuovo trailer dallo State of Play di luglio 2021.