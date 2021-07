Lost Judgment, nuovo trailer dallo State of Play di luglio 2021

Il nuovo gioco, il secondo capitolo dello spin-off di Yakuza, serve sia per introdurre il nuovo mistero che travolgerà la vita di Takayuki Yagami , sia per mostrare il doppiaggio in inglese, un elemento fondamentale per poter godere il gioco anche in occidente.

SEGA ha mostrato per la prima volta la versione inglese di Lost Judgment grazie a un nuovo trailer dallo State of Play di luglio 2021.

Il dettagli del PS Blog

Tribunale distrettuale di Tokyo, 2021.

Un agente di polizia condannato rivela il luogo dove trovare il corpo di una vittima assassinata, l'uomo che un tempo aveva bullizzato suo figlio. Il detective privato Takayumi Yagami è chiamato a investigare sull'impossibile caso di due crimini commessi in una volta sola. Ma quello che comincia come un'inequivocabile storia di vendetta si allarga verso un'estesa rete criminale, un sistema legale difettoso e verso coloro che vogliono trarre vantaggio da entrambi.

Sta a voi e a Yagami scoprire la verità, anche se doveste scalare dei palazzi, andare sotto copertura o sfoderare le arti marziali per difendervi.

Il nuovo trailer mostra due inedite azioni investigative di Yagami: atletica e furtività. Portate il lavoro del detective verso nuove vette scalando edifici e destreggiandovi in acrobazie per accedere ad aree altrimenti irraggiungibili. La furtività può essere usata per aggirare la sicurezza o per abbattere silenziosamente gli scagnozzi senza attirare l'attenzione.

Il nuovo trailer mostra due inedite azioni investigative di Yagami: atletica e furtività. Portate il lavoro del detective verso nuove vette scalando edifici e destreggiandovi in acrobazie per accedere ad aree altrimenti irraggiungibili. La furtività può essere usata per aggirare la sicurezza o per abbattere silenziosamente gli scagnozzi senza attirare l'attenzione.

Seguendo Yagami attraverserete diversi distretti del Giappone e finirete in una scuola dove dovrà scoprire il collegamento tra questo caso e un misterioso aumento della criminalità. Per "infiltrarsi" nella scuola, Yagami andrà sotto copertura come un consulente esterno addetto alle attività dei club.

Qui potrete farvi amici studenti di ogni estrazione sociale rimanendo in servizio. Seguite il ritmo nel Club di ballo, combattete per il dominio dei bot nel Club di robotica e godetevi le attività extra come attaccare e schivare in una palestra di boxe e bruciare gomme in una banda di motociclisti.

Passare il tempo con gli studenti potrebbe tornarvi utile, non si sa mai in questa città chi potrebbe sapere cosa.

Fa tutto parte del lavoro di questo intrepido investigatore privato.

Pronti a iniziare le indagini? È possibile effettuare il pre-ordine delle edizioni Digital e Deluxe di Lost Judgment! Tutti i pre-ordini digitali includono il pacchetto Quick Start Support e una serie di pratici strumenti per dare il via al vostro lavoro di detective. Inoltre, se effettuate il pre-ordine delle edizioni Digital Deluxe o Digital Ultimate, potrete raggiungere il distretto di Ijincho tre giorni prima su PlayStation grazie all'accesso anticipato a partire dal 21 settembre, tre giorni prima dell'uscita globale del 24 settembre 2021.