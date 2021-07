Death Stranding Director's Cut, data d'uscita e nuove caratteristiche allo State of Play

In occasione dello State of Play di luglio 2020, è stato mostrato un nuovo trailer di Death Stranding Director's Cut che ha svelato la data d'uscita ufficiale, 24 settembre 2021, e le nuove caratteristiche.

Da quello che si è potuto vedere, Death Stranding Director's Cut non sarà un semplice aggiornamento grafico, ma avrà anche nuovi contenuti e dei corposi aggiustamenti al gameplay, soprattutto lato combattimento.

In particolare ci saranno delle nuove battaglie contro dei nemici inediti; una revisione generale delle meccaniche di combattimento con nuove armi e nuove funzionalità, tra le quali un poligono di tiro per allenarsi; nuove possibilità per il trasporto dei pacchi, tra scheletri di supporto, robot da compagnia e catapulte ultratecnologiche; una modalità corse e, infine, delle nuove missioni della storia.

Grazie ad un post sul PlayStation Blog scopriamo che chi possiede Death Stranding su PS4 può avere accesso alla versione di Death Stranding Ditrector's Cut Digital Deluxe spendendo 10 dollari.