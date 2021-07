Deathloop: video gameplay dell'esclusiva temporale PS5 dallo State of Play di luglio 2021

Durante lo State of Play Sony e Arkane hanno mostrato un nuovo video gameplay di Deathloop, il gioco esclusiva temporale PS5 in arrivo a settembre 2021. Il video ci permette di vedere in azione

L'idea di Deathloop è molto semplice: ci troviamo su un'isola e dobbiamo eliminare una serie di obbiettivi. Ad ogni morte o ad ogni fallimento dovremo ricominciare da capo. Ogni errore, però, ci permette di scoprire qualcosa di nuovo sul loop e su come completare in modo più rapido ed efficiente.

Il video gameplay ci spiega che avremo vari poteri, ad esempio potremo in caso di morte tornare indietro nel tempo per riprovare immediatamente senza dover ricominciare da capo l'intera partita di Deathloop. Sarà possibile anche "salvare" le nostre armi preferite tra i vari loop, così da costruirci un arsenale che si potenzierà e personalizzerà man mano che avanziamo nel gioco.

Deathloop

La versione PS5 di Deathloop sfrutta le funzioni uniche del DualSense, il controller di PlayStation 5. Nel video gameplay ci viene anche spiegato che ci sono sempre molteplici modi per completare le missioni ed eliminare gli obbiettivi. Potremo ovviamente trovare i percorsi da soli, ma sarà un'ottima idea ascoltare i nemici che parlano per scoprire dettagli e passaggi segreti.

Non saremo però sempre in vantaggio. In Deathloop saremo sia cacciatori che preda: un giocatore potrà invaderci per eliminarci mentre cerchiamo di portare a termine la nostra missione.

