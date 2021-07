Nel corso dello State of Play di questa sera è stato annunciato Moss Book II, un gioco d'azione per PlayStation VR, seguito della bella avventura del 2018. Il primo capitolo era piaciuto moltissimo, vedremo se il secondo manterrà la stessa qualità. Il giocatore vestirà sempre i panni di Quill e dovrà risolvere dei nuovi puzzle per superare i vari livelli.

Moss Book II richiederà un visore PlayStation VR per essere giocato, sia su PS4, sia su PS5.