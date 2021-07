The Witcher: Blood Origin: Sophia Brown interpreterà Éile nella serie Netflix

Netflix ha svelato un altro componente del cast di The Witcher: Blood Origin: Sophia Brown, che interpreterà Éile. Per chi non sapesse di cosa stiamo parlando, si tratta di una serie di sei episodi, prequel della serie principale di The Witcher.

Sophia Brown interpreterà Éile

Éile, una guerriera d'elite con la voce di una dea, ha lasciato il suo clan e il suo ruolo di guardiana della Regina per seguire il suo cuore di nomade musicista. Una grande resa dei conti nel continente la costringe a tornare a prendere la spada in mano alla ricerca di vendetta e redenzione.

Sophia Brown è un'attrice britannica comparsa nel film Disobedience e nelle serie TV Giri/Haji (BBC2/Netflix); The Capture (BBC/Pavone); Marcella (Netflix/ITV); I Am (Channel 4); Clique (BBC/POP) e Guerrilla (Showtime/Sky Atlantic).

Ambientato in un mondo elfico 1200 anni prima del mondo di The Witcher, Blood Origin racconterà una storia in un tempo remoto: la creazione del primo prototipo di Witcher e gli eventi che portano alla fondamentale "congiunzione delle sfere", quando i mondi di mostri, uomini ed elfi si sono fusi.

Declan de Barra è lo showrunner e, insieme a Lauren Schmidt Hissrich, produttore esecutivo. Andrzej Sapkowski è consulente creativo della serie. Jason Brown, Sean Daniel (Hivemind), Tomek Baginski e Jarek Sawko (Platige Films) sono tutti produttori esecutivi.