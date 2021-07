Arcadegeddon: trailer del gioco esclusiva console PS5, disponibile ora in Accesso Anticipato

Allo State of Play di oggi, 8 luglio 2021, Sony PlayStation ha presentato al mondo nuovi giochi indie. Uno di questi è stato Arcadegeddon. Si tratta di un sparatutto multigiocatore che può essere giocato in solitaria o in modalità cooperativa a 4 giocatori. È disponibile da oggi in formato Accesso Anticipato. La versione completa arriverà nel 2022. Potete vederne il trailer qui sopra.

Arcageddon propone una grafica cartoon molto colorata. Il personaggio può essere personalizzato con diversi oggetti. Il gioco è disponibile in versione PS5 e PC (via Epic Games Store).

Cosa ne pensate di questo nuovo gioco PS5? Vi segnaliamo anche che hanno presentato Moss Book 2!