Hunter's Arena Legends: data di uscita per questo battle royale in arrivo col PlayStation Plus

Hunter's Arena Legends arriverà il 3 agosto su PS5 e PlayStation 5, senza esborsi aggiuntivi per gli abbonati PS Plus.

In Hunter's Arena Legends si combatterà un battaglia tra demoni e cacciatori. Il gioco è sviluppato da Mantisco. Si combattono personaggi controllati dal PC e altri dai giocatori. Si potranno personalizzare i personaggi anche in mnaiera piuttosto folle, facendoli livellare e sbloccando sempre nuove opzioni di personalizzazione. Si potranno modificare anche le abilità dei personaggi, in modo da adattarli alle nostre capacità di giocatori. I livelli saranno ampi e consentiranno di utilizzare le ambientazioni per i propri scopi, come nascondersi per attaccare in maniera silenziosa o dall'alto.

Hunter's Arena Legends è un nuovo battle royale annunciato durante lo State of Play. Il gioco arriverà il 3 agosto in maniera gratuita per tutti gli abbonati PlayStation Plus sia su PS4 sia su PS5.

La descrizione del PS Store

Hunter's Arena vi porterà in un meraviglioso mondo ispirato all'Asia orientale, dove giocherete nei panni di un Cacciatore alle prese con demoni letali e altri Cacciatori, in una battaglia per la sopravvivenza in questo battle royale unico nel suo genere. Durante il vostro viaggio, dovrete padroneggiare il combattimento con la spada e le arti marziali, per sconfiggere qualsiasi cosa vi minacci. Quindi, prendete la vostra spada e preparatevi a scoprire le minacce che si aggirano nel pericoloso e mistico mondo di Hunter's Arena.L'obiettivo finale in Hunter's Arena è combattere contro altri 30 giocatori e dimostrare di essere il Cacciatore più letale. Sarà necessario pianificare una strategia prima di lanciarsi nell'azione.

Muovetevi con cautela, perché potreste diventare voi la preda in qualsiasi momento in questo mondo spietato.Come mostrato nello State of Play, sarete sempre al centro dell'azione. Invece di buttarsi subito in battaglie PvP, potrete affrontare e sconfiggere antichi demoni per raccogliere equipaggiamento e diventare più forti. Vi consigliamo di prendervi del tempo per esplorare e combattere contro i demoni, ognuno dei quali ha le proprie tecniche di combattimento e può fornire oggetti rari e speciali.Ogni volta che entrerete nell'arena, potrete scegliere tra 17 Cacciatori diversi. Vi suggerisco di provare diversi Cacciatori, sia quelli a corto raggio che a lungo raggio.

I Cacciatori a corto raggio possono infliggere un grande ammontare di danni se riuscirete a ridurre la distanza tra voi e il nemico. Alcuni di loro hanno anche abilità per trascinare i nemici a sé o per creare delle ondate di forza che attirano i nemici verso un punto. I Cacciatori a lungo raggio sono perfetti per tenere il nemico a distanza. Tuttavia, anche se i proiettili infliggono molti danni, dovrete fare pratica per metterli a segno nelle battaglie più frenetiche. Ci sono tre modalità disponibili in Hunter's Arena: Solo, Trio e Partita Tag.SoloLa modalità Solo è una modalità libera per 30 giocatori che metterà alla prova le abilità del Cacciatore definitivo.

Potrete giocare in totale libertà poiché non sarete costretti a combattere costantemente contro gli altri giocatori per ottenere la vittoria. Invece, vi verrà data la libertà di esplorare i dungeon e dare la caccia a pericolosi boss demoni per ottenere equipaggiamento e diventare più forti. Un altro elemento interessante è che potrete temporaneamente fare squadra con altri giocatori per abbattere un potente boss demone. Da quel momento in poi diventa un gioco psicologico: Non appena avrete eliminato il nemico lavorando insieme, ottenerne l'equipaggiamento diventerà una battaglia all'ultimo sangue.

Trio

Nella modalità Trio, potrete entrare nell'arena con degli amici o altri giocatori in una squadra da tre membri. Affronterete battaglie più difficili con una composizione da tre giocatori nella modalità Trio. Comunicate coi membri della vostra squadra primadella partita per assicurarvi di includere Cacciatori dalle abilità diverse e coordinate le vostre battaglie. Per esempio, Gyenojo può essere usato per tenere al sicuro i Cacciatori alleati fornendo scudi e la sua abilità di intercettare i proiettili nemici. Jun, il mio Cacciatore preferito, può trascinare i nemici da lontano: un ottimo modo per indebolire i trio nemici.

Partita Tag

Infine, la Partita Tag è una modalità speciale dove mettiamo da parte le vostre abilità di sopravvivenza e ci concentriamo su quelle da spadaccini e combattenti di arti marziali. Entrerete nell'arena con due Cacciatori di vostra scelta e andrete faccia a faccia col vostro avversario, finché uno dei due non verrà sconfitto. È molto simile ai tradizionali giochi di combattimentoed è la modalità ideale per sfoggiare combo e tecniche di combattimento. L'elemento centrale della Partita Tag è la conoscenza delle abilità del vostro Cacciatore e la vostra capacità di collegare le combo e rispondere velocemente all'attacco del nemico. Quindi, se vi sentite pronti, combattete nelle Partite Tag e scalate le classifiche per diventare il Cacciatore più letale di tutti.

Attacco dall'alto

Questa è una mossa letale che colpisce il nemico da una posizione rialzata. Effettuando con successo un attacco dall'alto, potrete sorprendere i nemici e infliggere danni massicci. Trovate un nemico sotto di voi, aspettate il momento giusto e poi lanciatevi per colpire.

Quickstep

Il Quickstep è una mossa fondamentale che separa i Cacciatori alle prime armi dai veri esperti. Il Quickstepè uno scatto veloce che può essere usato sia per attaccare che difendersi. Se siete troppo lontani dal nemico, potete usare il Quickstep per avvicinarvi. Potete anche usare il Quickstep per evitare le abilità dei nemici e riposizionarvi per ribaltare le sorti della battaglia.

Scia

La Scia è una piccola corrente d'aria che si genera dietro a un Cacciatore in corsa. Potete correre più veloce sfruttando la Scia di qualcun altro, che è molto utile per inseguire un nemico che fugge dalla battaglia. Se trovateuna Scia, potete seguirla per colpire alle spalle un nemico che non se l'aspetta.

Il nostro team è fiero di annunciare che Hunter's Arena sarà uno dei titoli disponibili su PlayStation Plus, sia su PS4 che PS5. Siamo felici di poter finalmente condividere il gioco con voi, e speriamo che vi divertirete in questo mondo pieno di azione che abbiamo creato per voi. Entrate in questo spietato campo di battaglia da soli o portate degli amici per vivere una battaglia epica come mai prima. Ci vediamo presto, Cacciatori!