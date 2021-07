JETT The Far Shore: trailer gameplay dello State of Play di luglio 2021

Allo State of Play Sony ha ripresentato JETT The Far Shore, con un nuovo trailer che mostra varie scene di gameplay e ci spiega qual è l'esatta natura del gioco, ad oggi molto misterioso.

Nei panni di un pilota, in JETT The Far Shore dovremo viaggiare su un grande pianeta alla ricerca di un luogo dove far vivere l'umanità. Potremo guidare una navicella che viaggia a grande velocità ma potremo anche fermarci ed esplorare a piedi spazi ristretti. Dovremo esplorare, senza doverci preoccupare di combattere o raccogliere risorse.

JETT The Far Shore

JETT The Far Shore arriverà nel 2021 su PS5 e PS4. Inoltre, durante l'evento sono stati mostrati Moss Book II e Arcadegeddon.