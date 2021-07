Deathloop: Xbox fa i complimenti a PlayStation per... il suo gioco!

Deathloop è stato il gioco principale mostrato durante lo State of Play di ieri sera. Al termine della presentazione, Xbox ne ha approfittato per fare un gesto di fairplay. Attraverso Twitter, infatti, ha fatto i complimenti a PlayStation per... il suo gioco!

Il tweet di Xbox arriva dopo quello del pomeriggio di Phil Spencer che si era detto felice per la presentazione dell'esclusiva PS5 di Arkane. A pochi minuti dalla fine della presentazione, infatti, il team social di Xbox ha scritto: "Ogni notizia di Deathloop è una buona notizia di Deathloop. Bel lavoro PlayStation e Arkane!"

Ovviamente sembrerebbe un gesto puramente sportivo, come ce ne sono stati in passato, non fosse che Arkane faccia parte ormai da qualche mese degli Xbox Game Studios e quindi il colosso di Redmond praticamente sta facendo i complimenti a PlayStation per lavoro fatto con un suo gioco! Si tratta di una situazione perlomeno ironica, che comunque dimostra un certo clima disteso tra i due colossi dell'intrattenimento.

Come vi sembra Deathloop?