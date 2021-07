Nintendo Switch OLED: bagarini vendono il preorder della console a 930 euro

Oramai è quasi scontato, ma anche nel caso di Nintendo Switch OLED i bagarini sono subito partiti all'attacco. Gli scalper (se preferite il termine inglese) hanno già iniziato a rivendere la console della casa di Kyoto o, per meglio dire, vendere il proprio preorder a prezzi folli. Come potete vedere nell'esempio poco sotto, si parla di 800 sterline, ovvero 930 euro.

Dovete inoltre sapere che il prezzo di partenza di Nintendo Switch OLED è di 309.99 sterline. Parliamo quindi di più del doppio della cifra di partenza per una console che, in tutta onestà, non sembra essere poi così ricercata. Probabilmente il bagarino sta cercando il colpo grosso, anche se non crediamo avrà successo (o almeno lo speriamo): inoltre, chiunque l'acquisti dovrà andare a Wingan, Regno Unito, di persona per poterla prendere dal rivenditore.

930 euro più il costo del viaggio fino a Wingan: questo è il prezzo di Nintendo Switch OLED

Altri bagarini, perlomeno, tentano un approccio più cauto, vendendo Nintendo Switch OLED a 350 sterline. Pur vero che potrebbero esserci scorte limitate nei primi tempi, bisogna ricordare che Nintendo Switch OLED non è poi molto differente dal modello ibrido base quindi, se i giocatori non dovessero essere in grado di recuperare questa revisione, potrebbero anche puntare alle vecchie versioni, pur di non spendere le cifre richieste dai bagarini. Non crediamo che si ripeterà la situazione di PS5 e Xbox Series X|S.

Infine, vi segnaliamo che Switch continua a dominare in Giappone, Mario Golf in cima ai più venduti della settimana.