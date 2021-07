Switch continua a dominare in Giappone, Mario Golf in cima ai più venduti della settimana

Famitsu ha condiviso i dati di vendita del territorio giapponese per il periodo 28 giugno 2021 - 4 luglio 2021. Possiamo vedere che Nintendo Switch domina la classifica hardware delle console, mentre Mario Golf Super Rush quella del software. Ecco tutti i dettagli.

Prima di tutto, vediamo la classifica hardware giapponese (tra parentesi le vendite totali ad oggi):



Switch - 70,401 (16,495,122) Switch Lite - 14,093 (3,931,203) PlayStation 5 - 13,655 (732,106) PlayStation 5 Digital Edition - 2,699 (142,831) Xbox Series X - 2,716 (44,714) PlayStation 4 - 1,159 (7,796,509) Xbox Series S - 754 (15,380) New 2DS LL (including 2DS) - 732 (1,167,351)

Come potete vedere, PS5 continua a vendere, anche se a rilento (molto probabilmente i numeri sono condizionati dalla scarsa disponibilità). Xbox Series X|S continua a rimanere invece nella parte bassa della classifica.

Ecco invece le vendite software:



[NSW] Mario Golf: Super Rush (Nintendo, 06/25/21) - 31,685 (112,115) [NSW] Laboratorio di videogiochi (Nintendo, 06/11/21) - 17,640 (143,648) [NSW] Ring Fit Adventure (Nintendo, 10/18/19) - 14,422 (2,669,091) [NSW] Minecraft (Microsoft, 06/21/18) - 13,211 (2,032,643) [NSW] Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo, 06/24/21) - 11,555 (50,246) [PS4] Samurai Warriors 5 (Koei Tecmo, 06/24/21) - 10,292 (65,967) [NSW] Mario Kart 8 Deluxe (Nintendo, 04/28/17) - 10,211 (3,898,694) [NSW] Miitopia (Nintendo, 05/21/21) - 9,593 (179,233) [NSW] Momotaro Dentetsu: Showa, Heisei, Reiwa mo Teiban! (Konami, 11/19/20) - 9,458 (2,251,898) [NSW] Super Mario 3D World + Bowser's Fury (Nintendo, 02/12/21) - 7,954 (798,431)

Come potete vedere, nell'intera classifica appare un solo gioco non Nintendo Switch. Ricordiamo comunque che si tratta solo delle vendite fisiche: quelle digitali non sono incluse.

Parlando di Switch, pare che un modello con il doppio della RAM sia in arrivo solo per gli sviluppatori.