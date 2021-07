Nintendo Switch: modello con il doppio della RAM in arrivo solo per gli sviluppatori

Nintendo ha da pochi giorni annunciato l'arrivo entro fine anno di un nuovo modello della sua console ibrida. Parliamo di Nintendo Switch OLED, una versione migliorata del modello base, con uno schermo di qualità superiore e altre piccole funzioni extra. Non vi sono però novità di alcun tipo in termini di componenti interne. In ogni caso, pare che un altro modello di Switch con il doppio della RAM sia in arrivo, ma solo per gli sviluppatori.

Precisamente, parliamo del modello di sviluppo ADEV, che andrà a sommarsi ai precedenti SDEV e EDEV. Questo nuovo Nintendo Switch di sviluppo monterà 8GB di RAM, rispetto ai precedenti modelli di sviluppo che offrono 6 GB. Il modello commerciale al quale noi giocatori possiamo avere accesso include solo 4 GB di RAM.

Nintendo Switch include solo 4 GB di RAM

L'informazione è stata condivisa da Digital Foundry, all'interno di un'analisi del nuovo Nintendo Switch OLED. Precisamente, la testata scrive: "I giochi eseguiti su Nintendo Switch OLED non hanno idea di essere in esecuzione su un modello diverso da quello standard: i documenti interni di sviluppo di Nintendo rivelano che non c'è alcun modo per i giochi di analizzare il sistema e capire se sono in esecuzione su un Switch OLED o meno."

"Detto ciò, l'azienda riconosce la necessità degli sviluppatori di fare dei test con i propri giochi sul nuovo schermo. A partire da ciò, un nuovo modello di sviluppo ADEV sarà reso disponibile insieme ai già esistenti SDEV e EDEV. Per ragioni non specificate da Nintendo, questa macchina propone 8 GB di memoria interna, rispetto ai 6 GB degli altri modelli e ai 4G di tutti i modelli commerciali".

Vi segnaliamo infine che PS5 è in grado di ricaricare Nintendo Switch, ma è meglio non farlo.