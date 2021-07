PS5 è in grado di ricaricare Nintendo Switch, ma è meglio non farlo

Un utente di Reddit, tale adhaas85, ha condiviso con il resto della community r/PS5 una interessante scoperta: è possibile ricaricare Nintendo Switch tramite la console di casa Sony. PlayStation 5, tramite uno dei due ingressi USB, è in grado di alimentare la macchina da gioco della casa di Kyoto usando un cavo USB-C e collegandolo al dock di Switch.

In teoria, inoltre, potrebbe essere possibile giocare con la console connessa al televisore tramite HDMI: il redditor non pare però aver fatto test di questo tipo o perlomeno non ha condiviso informazioni in merito. In ogni caso, non consigliamo di tentare questo tipo di ricarica con le vostre Nintendo Switch e PS5.

PS5 può ricaricare Nintendo Switch

È noto che Nintendo Switch è abbastanza "schizzinosa" con le ricariche tramite cavo USB-C e all'inizio del ciclo vitale della console vi sono state segnalazioni di caricatori e basi di terze parti che creavano problemi seri alla console a causa di specifiche non corrette. PS5 non è ovviamente stata pensata per ricaricare Nintendo Switch, quindi è più sicuro non tentare l'esperimento se non volete mettere a rischio le due console.

Si tratta in ogni caso di una interessante curiosità. Rimanendo in tema, Nintendo ha giusto ieri annunciato Nintendo Switch (OLED): GameStopZing ha aperto le prevendite a 349,98€.