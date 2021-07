Danganronpa Decadence: data di uscita su Nintendo Switch svelata

Spike-Chunsoft ha annunciato la data di uscita di Danganronpa Decadence, la collection in arrivo su Nintendo Switch. Precisamente, il gioco sarà disponibile a partire dal 3 dicembre 2021 in Nord America e in Europa. L'informazione è stata condivisa tramite i social dell'editore.

Danganronpa Decadence contiene i tre capitoli principali della serie: Danganronpa: Trigger Happy Havoc Anniversary Edition, Danganronpa 2: Goodbye Despair Anniversary Edition, e Danganronpa V3: Killing Harmony Anniversary Edition. Inoltre, propone anche il nuovo Danganronpa S: Ultimate Summer Camp, ovvero un titolo in stile gioco da tavolo.

Danganronpa S: Ultimate Summer Camp raccoglie i migliori personaggi dell'intera saga in un resort tropicale. Dovremo esplorare Jabberwock Island e sviluppare i nostri personaggi. Potremo ottenere monete tramite battaglie, potenziare l'equipaggiamento e sconfiggere boss e poi spostarci sull'isola successiva.

È disponibile anche una Collector Edition che include i quattro giochi già citati, un poster per il 10° anniversario da 45x60 cm circa, una OST Remix da 10 tracce composte da Masafumi Takada, tre stampe lenticolari che mostrano la cover e i personaggi della saga, e per finire anche una scatola di metallo. Potete vedere tutti questi contenuti della collector di Danganronpa Decadence nell'immagine qui sotto.

Danganronpa Decadence: la collector's edition

Potete infine vedere il trailer di Danganronpa Decadence per Nintendo Switch qui.