Cheat per console basato sul machine learning va diffondendosi a macchia d'olio

Il gruppo anti-cheat ACPD ha lanciato l'allarme: c'è un nuovo cheat compatibile con tutte le console che si va diffondendo a macchia d'olio. È basato sul machine learning e utilizza il PC come tramite per superare i sistemi di sicurezza dei vari hardware. Sostanzialmente è difficilissimo da individuare e non è chiaro se sistemi anti-cheat come quello di Denuvo possano contrastarlo.

Ma cosa fa questo cheat? Sostanzialmente utilizza l'intelligenza artificiale per individuare elementi in movimento del segnale video che passa per il PC, attivando di conseguenza la mira e il fuoco automatici contro di essi. Per inciso, quando l'intelligenza artificiale vede un bersaglio valido, invia degli input al controller per colpirlo in automatico con la massima precisione. Si tratta di una forma di mira assistita estrema, in cui il baro deve solo puntare una certa area, lasciando che l'intelligenza artificiale finisca il lavoro.

Recentemente il problema dei cheater è scoppiato anche su console, tra hardware dedicato a migliorare la mira o a ridurre alcune limitazioni delle armi e ora del vero e proprio software, che prima si pensava fosse quasi impossibile da utilizzare su delle piattaforme chiuse. Sta di fatto che ormai il fenomeno è diffusissimo anche lì dove prima si credeva di essere al sicuro, con buona pace di quelli che ancora ritengono che i cheater esistano solo su PC. Peccato, perché in questo modo si rischia di rovinare il divertimento di milioni di persone, rendendo frustranti alcuni titoli molto diffusi.