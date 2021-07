Gran Turismo Sport: trailer dell'update 1.66 di luglio 2021, ecco l'auto gratis

Polyphony Digital, tramite Kazunori Yamauchi, ha svelato giusto ieri che è in arrivo un nuovo aggiornamento per Gran Turismo Sport, il gioco di guida per PS4. Tutto quello che sapevamo è che sarebbe arrivata una nuova auto gratis, ma non era stato indicato in modo chiaro di quale si sarebbe trattata. Ora, è stato pubblicato un trailer che svela tutti i dettagli sull'update 1.66.

Prima di tutto, è stato specificato che l'aggiornamento sarà disponibile nella giornata di domani, 8 luglio 2021. L'update 1.66 introduce la Toyota GR 86 '21. La descrizione ufficiale del trailer di Gran Turismo Sport recita che "la nuova GR 86 è la più recente evoluzione della Toyota 86 che ha debuttato nel 2012 ed è amata dagli appassionati di auto di tutto il mondo; ora è stata ricreata sotto forma di auto sportiva con la sigla "GR" nel nome! Godetevi le incredibile prestazioni per primi all'interno di Gran Turismo Sport."

Gran Turismo Sport: Toyota GR 86 '21

Il trailer dell'update 1.66 di Gran Turismo Sport ci permette di vedere e sentire la Toyota GR 86 '21. Siamo certi che gli appassionati non vedano l'ora di testarne le capacità in pista. Si tratta di un piccolo aggiornamento, ma sarà per certo gradito, soprattutto per il fatto che si tratta di una novità gratuita.

Ora come ora, non ci resta altro da fare se non attendere il prossimo capitolo, Gran Turismo 7, che arriverà sia su PS5 che da PS4: la decisione di renderlo cross-gen sarebbe molto recente.