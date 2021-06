Gran Turismo 7: la decisione di renderlo cross-gen sarebbe molto recente

Stando a quanto riportato da VGC, Gran Turismo 7 sarebbe diventato un titolo cross-gen solo recentemente, a differenza di Horizon Forbidden West e God of War: Ragnarok, che sono da sempre stati concepiti anche come titoli destinati anche a PS4. Questo spiegherebbe come mai Sony lo abbia presentato come esclusiva PS5 ancora a dicembre dello scorso anno. Se vogliamo, si tratta anche di un'indicazione sul fatto che non lo vedremo tanto presto, visto che i tempi per realizzare un port di un titolo così complesso non sono certo banali.

Volendo si tratta di un'ottima notizia, perché dimostra come quasi qualsiasi gioco possa essere convertito per altri sistemi, anche vecchiotti, ovviamente al prezzo di qualche sacrificio grafico. Del resto abbiamo visto diversi port miracolosi per Nintendo Switch, quindi non è chiaro perché dovrebbe essere impossibile scalare un gioco da PS5 a PS4.

Comunque sia anche i possessori di PS4 potranno correre a bordo dei bolidi di Gran Turismo 7, anche se in data ancora da destinarsi.