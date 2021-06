Epic Games Store: un altro gioco misterioso per la settimana prossima

Anche la prossima settimana l'Epic Games Store regalerà un gioco misterioso a tutti i suoi utenti. Quindi anche questa settimana dobbiamo aspettare per conoscere il prossimo gioco gratis che ci daranno Sweeney e soci.

Come già ribadito più volte, i giochi misteriosi sono sempre delle ottime notizie, perché di solito nascondono dei tripla A o dei titoli comunque molto famosi, come quello della settimana scorsa (Among Us). Bisogna solo essere pazienti per scoprire cosa ci aspetta alla fine del timer.

L'immagine segnaposto del gioco misterioso

I motivi per cui riteniamo che dietro ai giochi misteriosi dell'Epic Games Store ci siano (quasi) sempre dei giochi di primo livello, sono essenzialmente due: il primo è lo storico del negozio, che non ha mai violato questa specie di regola (sarebbe controproducente creare hype per nulla); il secondo è che così facendo può attirare più persone sui suoi Mega Saldi, che comprendono sconti e un coupon di 10€ da spendere su giochi che costano 14,99€ o più.

Impossibile dire quale potrebbe essere il prossimo gioco misterioso, visto che non ci sono indiscrezioni rivelatrici in circolazione e che Epic Games non ha suggerito nulla. Ogni ipotesi è valida, quindi tanto vale non farne.

Per sapere quale sarà il gioco misterioso della prossima settimana, non ci resta che aspettare il 10 giugno 2021 alle ore 17:00, quando sarà finalmente svelato. Intanto potete dedicarvi al gioco gratis di questa settimana.