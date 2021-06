Epic Games Store: Frostpunk è il gioco gratis PC del 3 giugno, link download

Siamo a giovedì e, come da tradizione, anche oggi l'Epic Games Store regala un nuovo gioco ai suoi utenti. Dopo il celeberrimo Among Us offerto la settimana scorsa, questa è la volta di Frostpunk, disponibile gratis da oggi.

Anche questo si aggiunge dunque alla lunga lista di giochi gratis offerti da Epic Games Store all'interno della sua politica espansiva, che l'ha portato in poco tempo a diventare un punto di riferimento per gli utenti PC, nonostante l'impresa sembrasse quasi impossibile visto il dominio di Steam in questo ambito. Non per nulla, partendo da zero è arrivato a raccogliere 160 milioni di utenti nel giro di pochi anni, a seguito di investimenti enormi.

Ma ora bando alle ciance e vediamo tutti i dettagli su Frostpunk, con link per il download e una descrizione generale presa dall'Epic Games Store stesso.

Per poter riscattare Frostpunk, potete accedere al negozio dal launcher di Epic Games oppure seguire questo link per raggiungere l'Epic Games Store. Vi ricordiamo che avete tempo una settimana di tempo per ottenere il gioco, prima che l'offerta cambi.

Leggiamo la descrizione ufficiale di Frostpunk:

Frostpunk, il nuovo titolo dei creatori di This War of Mine, è un gioco di sopravvivenza di una società in cui il calore significa vita e ogni decisione ha un prezzo. In un mondo completamente congelato, la gente ha sviluppato una tecnologia alimentata a vapore per combattere il freddo opprimente. La tua missione è costruire l'ultima città sulla Terra e assicurarti i mezzi necessari per la sopravvivenza della tua comunità.

LA CITTÀ DEVE SOPRAVVIVERE

L'ottimizzazione e la gestione delle risorse spesso si scontrano con l'empatia e un processo decisionale ponderato. Mentre la gestione della città e della società occuperà la maggior parte del tuo tempo, a un certo punto sarà necessaria l'esplorazione del mondo esterno per comprenderne la storia e lo stato attuale. Quali decisioni prenderai per garantire la sopravvivenza della tua società? Cosa farai quando dovrai spingerti oltre i tuoi limiti? E, una volta superati, chi diventerai?

DETTA LEGGE

Stabilisci leggi per regolare l'esistenza della tua società in via di sviluppo. Decidi la routine lavorativa, l'assistenza sanitaria, la fornitura di cibo e altri aspetti cruciali della vita quotidiana. Mantieni viva la speranza e la felicità del tuo popolo: il morale della tua società è importante tanto quanto assicurare i mezzi di sostentamento di base e la sicurezza.

PLASMA LA TUA SOCIETÀ

Se raggiungi un punto di svolta, non esitare a decidere il percorso del tuo popolo. Governerai con il pugno di ferro... o mostrerai loro una via di compassione e fede? Spingiti fino all'estremo o cerca di trovare un giusto equilibrio. Qualunque cosa tu scelga, ricorda: non si può tornare indietro.

In Frostpunk dobbiamo costruire e gestire una città in un glaciale futuro post-apocalittico PONDERA LE TUE SCELTE

Alcune delle tue decisioni sembreranno ininfluenti, come decidere il destino di un cittadino in difficoltà o soddisfare le richieste di una fazione appena nata, ma sii consapevole che la somma delle tue azioni può portare a risultati inaspettati. La tua gente ha fiducia in te, ma la loro devozione non è illimitata. Il comando può essere anche un peso. SVILUPPA NUOVE TECNOLOGIE

La sopravvivenza esige progresso. Reagisci agli eventi sul momento, ma non dimenticare di ragionare anche a lungo termine e di investire nello sviluppo e nel progresso tecnologico. Creare un'infrastruttura altamente avanzata con automaton autoalimentati, dirigibili e altre meraviglie tecniche è difficile, ma realizzabile. Tutto dipende dalle tue capacità di gestione e leadership. ESPLORA LE LANDE GHIACCIATE

Sebbene Nuova Londra sia il tuo obiettivo principale, c'è molto di più nel mondo oltre a ciò che si trova entro i confini della tua città. Le spedizioni, per quanto rischiose, possono fornirti informazioni preziose e rifornimenti, oltre a far crescere la popolazione della tua società. Potrebbe esserci altra gente là fuori e il loro destino è esclusivamente nelle tue mani.

GIOCA ALL'INFINITO

La modalità infinita di Frostpunk ti garantisce una rigiocabilità illimitata. Gioca su 8 diverse mappe, con una varietà di terreni, condizioni meteorologiche e sfide da affrontare. Sappiamo che non tutti cercano le stesse esperienze ed è per questo che sono presenti 3 modi diversi per affrontare la modalità infinita. "Resistenza", ovvero il banco di prova definitivo per le tue capacità di costruzione, gestione e sopravvivenza nelle condizioni più difficili. "Costruttori", dove all'inizio non avrai un generatore a tua disposizione, cosa che determina un diverso tipo di sfida. "Serenità", con cui potrai goderti l'arte di costruire la città senza inutili pressioni.

