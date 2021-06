Final Fantasy 7 Remake, patch 1.02 con trasferimento salvataggi a Intergrade su PS5

Final Fantasy 7 Remake si aggiorna con la nuova patch 1.02 messa a disposizione da Square Enix, che tra le novità aggiunge soprattutto la possibilità di effettuare il trasferimento dei salvataggi dalla versione standard alla versione Intergrade su PS5.

Come abbiamo visto anche in altri casi, il trasferimento dei salvataggi tra le versioni PS4 e PS5 dei giochi spesso non è proprio una questione automatica ma richiede qualche procedimento particolare: in questo caso l'update 1.02 introduce una procedura specifica ad hoc per consentire il trasferimento dei propri progressi da una piattaforma all'altra, sulla versione Final Fantasy VII Remake Intergrade.

Final Fantasy VII Remake Intergrade introduce anche Yuffie

Viene aggiunta l'opzione "Upload Save Data" al menù, selezionando la quale è possibile effettuare l'upload del proprio salvataggio e recuperarlo poi su PS5 una volta che si possiede Final Fantasy VII Remake Intergrade, in modo da poter sfruttare i progressi già fatti su PS4 anche nella nuova versione.

Da notare che anche se si utilizza Final Fantasy VII Remake standard su PS5, ovvero in retrocompatibilità, il procedimento va comunque effettuato allo stesso modo: si tratta di un sistema di trasferimento tra Final Fantasy VII Remake standard e Final Fantasy VII Remake Intergrade, a prescindere dalla piattaforma su cui abbiamo giocato al capitolo di partenza.

La nuova versione del gioco espansa e arricchita per PS5 arriverà il 10 giugno 2021, potete trovare maggiori informazioni nell'anteprima di Final Fantasy VII Remake Intergrade.