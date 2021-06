Lupin, Netflix ha pubblicato un video riassunto della prima parte

Netflix ha pubblicato un video riassunto della prima parte della serie Lupin, per preparare gli spettatori all'arrivo della seconda, ossia per ricordar loro i fatti salienti accaduti nelle prime cinque puntate. Lo trovate in testa alla notizia.

Attenzione, perché essendo un riassunto è ovviamente pieno di anticipazioni sulla serie. Quindi, se non volete averne perché magari volete guardarvi le puntate di Lupin per conto vostro, evitate di premere il tasto play.

Leggiamo la descrizione ufficiale del video:

L'attesa è quasi terminata. Prima dell'arrivo della seconda parte, il cane gentiluomo (e amico fedele) J'accuse presenta un riepilogo della storia finora. Lupin - Parte 2 è disponibile dall'11 giugno. Bau bau!

Lupin è un personaggio classico della letteratura francese, che i più conoscono nella sua incarnazione giapponese, a opera del compianto Monkey Punch. Da questo ne sono derivati anche molti fraintendimenti, alcuni non proprio piacevoli, che speriamo siano ormai acqua passata. Del resto, dopo aver visto la serie, molti dovrebbero essersi resi conto che non c'è nessuna forzatura nell'aver scelto Omar Sy come protagonista.