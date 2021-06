One Punch Man, il cosplay di Fubuki da parte di Sailorscholar è fascinoso ma letale

One Punch Man non è proprio una fonte d'ispirazione molto comune per i cosplay, vista anche la stranezza del protagonista e di molti dei suoi personaggi, ma trattandosi di una serie anime e manga particolarmente di successo, non mancano le reinterpretazioni anche di questa, come dimostra quest'ottima riproduzione di Fubuki da parte di Sailorscholar, che riesce a riprendere perfettamente le caratteristiche del personaggio.

A dire il vero, il cosplay non sembra essere così difficile, dal punto di vista tecnico: Fubuki si mostra solitamente vestita con un elegante abito verde scuro, stivali e una pelliccia da signora di classe quale è, e la versione riprodotta da Sailorscholar corrisponde nella maggior parte degli elementi, a parte forse una variazione sulla lunghezza del vestito e sulla tonalità cromatica.

In ogni caso, l'effetto è notevole e l'immagine sembra decisamente fedele, con tanto di aggiunta di editing per dare un tocco di potere speciale al tutto, con la Fubuki - detta "Blizzard of Hell" non per nulla - riprodotta che sembra utilizzare la sua tipica telecinesi anche in uno degli scatti.