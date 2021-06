Control: il cosplay di Jesse Faden di frau_haku è la perfezione

Il cosplay di Jesse Faden, la direttrice del Federal Bureau of Control, realizzato da frau_haku rasenta davvero la perfezione, tanto da aver attirato e attenzioni persino del publisher 505 Games.

Capire i motivi per i quali il cosplay è perfetto è semplice: non solo il costume della protagonista è realizzato perfettamente e la modella è riuscita a imitare in maniera molto efficace il taglio e i lineamenti della nuova direttrice del Federal Bureau of Control, ma anche la post prodizione della foto è di livello elevatissimo, dato che immerge la protagonista all'interno del videogioco.

Control è l'ultimo gioco di Remedy, lo sviluppatore di Max Payne e Alan Wake e vi farà proprio vestire i panni di Jesse Faden, un agente del Federal Bureau of Control che deve scoprire sia cosa è successo al suo predecessore, sia che fine ha fatto il fratello.