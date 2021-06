Horizon Forbidden West: il cosplay di Aloy di cammy.cosplay è pieno di orgoglio

Ultimamente si parla moltissimo di Aloy, la protagonista di Horizon Zero Dawn e del prossimo Horizon Forbidden West, quindi perché non vederla rappresentata in un bel cosplay? A realizzarlo è stata la cosplayer cammy.cosplay, che ha fatto un lavoro davvero accurato per il suo costume.

La Aloy di cammy.cosplay è orgogliosa e decisa, nonché pronta a colpire con il suo potente arco. Nella foto la possiamo vedere quasi indifferente all'arrivo di alcuni uccellacci meccanici (aggiunti in post produzione, immaginiamo). Bella anche la luce naturale, nonostante i colori siano un po' troppo saturi (forse per richiamare più da vicino il videogioco). Comunque un ottimo lavoro.

Recentemente Aloy è stata oggetto di una forte polemica per il suo aspetto nei filmati promozionali di Horizon Forbidden West.

