Demon Slayer, il cosplay di Nezuko di mk_ays punta sull'aspetto dolce

Demon Slayer torna protagonista in questo nuovo cosplay, basato sulla reinterpretazione di Nezuko Kamado da parte di mk_ays, modella particolarmente attiva in ambito manga e anime che, anche in questo caso, riesce a mettere in scena un'interpretazione davvero notevole.

Nezuko è uno dei personaggi principali di Demon Slayer, sorella del protagonista Tanjiro e, con questi, praticamente tutto ciò che rimane della famiglia Kamado. La ragazza era un tempo umana ma è stata trasformata in un demone da Muzan Kibutsuji, in un episodio particolarmente drammatico del suo passato.

Come risultato, si tratta di una ragazza dotata di due personalità molto distinte, con quella più umana che è rimasta simile a quella originale, ovvero appare come una ragazza timida e riservata ma molto legata al fratello, parlando poco anche in seguito al trauma ricevuto.

Quando libera il suo potere di demone, diventa decisamente forte e sfrontata, attaccando a testa bassa chiunque minacci l'incolumità del fratello o chi consideri comunque parte della famiglia o vicino a questa. L'interpretazione di mk_ays si basa sulla versione non trasformata di Nezuko e viene perfettamente rappresentata come ragazza dolce e timida, particolarmente in linea con i delicati lineamenti della modella, la quale si distingue anche per una bella ricostruzione degli abiti in perfetto stile classico nipponico.