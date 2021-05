Destruction AllStars su PS5: arrivano i bot per il multiplayer

Destruction AllStars riceverà presto l'aggiunta di bot per giocare in multiplayer con avversari gestiti dall'intelligenza artificiale, anche per compensare in questo modo la scarsità di giocatori attivi online registrata in questi mesi dopo il lancio.

Il team di sviluppo Lucid Games ha riferito che, tra le modifiche, aggiunte e aggiornamenti previsti nel prossimo periodo per Destruction AllStars su PS5, c'è anche l'aggiunta dei bot, cosa che dovrebbe garantire sempre un buon numero di giocatori attivi e consentire così un matchmaking più rapido.

"Con una community sparsa in tutto il mondo, ci sono momenti di picco e altri di quantità minore di giocatori per quanto riguarda l'attività multiplayer", ha affermato il team di sviluppo sulla pagina Reddit di Destruction AllStars, "Vogliamo assicurare che le partite siano sempre popolate fino alla capacità prevista con la maggiore quantità di giocatori reali possibile, ma quando non si raggiunge questa allora i bot gestiti dall'intelligenza artificiale prenderanno i posti rimanenti".

In ogni caso, questa opzione sembra non sia prevista per la modalità Blitz, che essendo fondamentalmente competitiva potrebbe subire uno sbilanciamento dall'applicazione dei bot al suo interno. Secondo le rilevazioni di Lucid Games, i momenti di picco si registrano solitamente tra le ore 16:00 e le 22:00 durante la settimana, sostenendo che la probabilità di trovare i bot è più alta in orari differenti.

Nel frattempo, è partita ad aprile la Season One "Hotshots" per il gioco, che potete conoscere meglio leggendo la recensione di Destruction AllStars.