Destruction AllStars: Season One "Hotshots", una data d'avvio per le stagioni su PS5

Destruction AllStars si prepara a dare il via alla sua prima stagione con la Season One: Hotshots, che partirà il 5 maggio 2021 su PS5, con l'arrivo di nuovi contenuti per il particolare racing game arcade esclusivo per la console Sony.

Lucid Games porterà dunque diverse nuove caratteristiche e contenuti al gioco a partire dal 5 maggio, incluso un nuovo personaggio giocabile chiamato Alba, la sua nuova auto Claymore e vari altri elementi di gameplay.

Alba è una veterana di Destruction AllStars, che torna nella competizione dopo diversi anni di allontanamento. Si tratta di una combattente proveniente dalla Scozia dotata di grande forza e determinazione, caratterizzata dall'abilità a piedi chiamata Character Breaker, in grado di far uscire dei blocchi dal terreno in modo da fermare le auto avversarie.

L'auto Claymore è altrettanto particolare: invece di colpire con gli urti gli avversari, utilizza un potente laser che colpisce tutti nella sua area d'effetto. Con il nuovo aggiornamento arriva inoltre l'AllStar Pass, che consente di conquistare elementi cosmetici completando una serie di sfide progressive.

Per progredire all'interno del Pass, si devono conquistare dei Season Points combattente nelle arene e partecipando così alle sfide stagionali, che si affiancono dunque a quella giornaliere e settimanali già disponibili.

Oltre a queste novità, arriva la modalità Photo e la modalità Blitz, che è sostanzialmente un'evoluzione della Mayhem incentrata su brevi round ad alto contenuto d'azione, con la possibilità di selezionare diversi personaggi e auto per ogni round. Destructon AllStars avvia dunque le sue stagioni modello Fortnite, per saperne di più sul gioco vi rimandiamo alla recensione di Nicola Armondi.