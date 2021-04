Metro Exodus Enhanced Edition: data di uscita su PC, non è un semplice update

Gli sviluppatori di Metro Exodus hanno annunciato che a breve sarà disponibile Metro Exodus Enhanced Edition che "sfrutta la potenza delle GPU abilitate per il ray tracing e garantisce un miglioramento visivo incredibile". La data di uscita di questa nuova versione è il 6 maggio 2021. Sarà disponibile su Steam, Epic Games Store, Good Old Games e Microsoft Store in formato gratuito per tutti i possessori della versione originale.

Metro Exodus Enhanced Edition propone nuove funzionalità di ray tracing, inclusi riflessi avanzati, supporto per DLSS 2.0 sull'hardware NVIDIA e un'illuminazione globale migliorata rispetto alla versione originale. Per poter giocare a questa versione sarà quindi obbligatorio disporre di una scheda grafica che supporti il ray tracing: non sarà possibile disattivarlo.

Metro Exodus Enhanced Edition è infatti una nuova versione separata del gioco originale, non un update. I dati di salvataggio della versione Epic Games Store, Steam e GOG del gioco base funzionano con Metro Exodus Enhanced Edition. La versione Microsoft Store, invece, non permette il trasferimento dei salvataggi perché vengono criptati nel cloud.

È stata inoltre aggiunta una funzionalità di sblocco capitolo per tutte le versioni Metro Exodus Enhanced Edition PC, oltre che per quelle su console next-gen, per i giocatori che non vogliono giocare tutto da capo ma vogliono godersi le nuove funzionalità su un livello specifico. Questa funzione fornisce un set di base d'equipaggiamento e risorse in avvio del capitolo selezionato. Quando si attiva la funzione di sblocco, vengono disattivati gli obiettivi su quel salvataggio.

Metro Exodus Enhanced Edition peserà circa 80 GB. Il team di sviluppo afferma inoltre che verranno condivise più informazioni riguardo alle versioni Xbox Series X|S e PS5 più avanti.

Vi ricordiamo infatti che Metro Exodus per PS5 e Xbox Series X|S è stato classificato.