Metro Exodus per PS5 e Xbox Series X|S è stato classificato, la data d'uscita a breve

Da un po' di tempo sappiamo che 4A Games sta lavorando ad una versione nativa di Metro Exodus per PS5 e Xbox Series X|S in grado di sfruttare le capacità tecniche delle console di nuova generazione. Nonostante manche ancora una data di uscita ufficiale, sembra Koch Media abbia passato le carte per classificare ufficialmente Metro Exodus al Taiwan Game Rating Board. Un passaggio obbligato, prima di poter pubblicare ufficialmente il gioco.

Qualche settimana fa lo sviluppatore interno di Koch Media aveva diffuso diversi dettagli della versione PS5 e Xbox Series X di Metro Exodus. Il gioco girerà il 4K/60FPS su PlayStation 5 e Xbox Series X e conterrà entrambe le espansioni uscite in questi mesi, e utilizzerà le tecnologie di illuminazione sperimentate in I due Colonnelli in tutto il gioco. Stiamo parlando di Ray Traced Global Illumination (RTGI) e Ray Traced Emissive Lighting.

Ovviamente il gioco avrà dei tempi di caricamento estremamente ridotti e texture ottimizzate. Su Xbox Series X|S Metro Exodus avrà audio spaziale e tempi di risposta ridotti, mentre su PS5 controlli aptici. Su Xbox Series S il gioco girerà il 1080p/60FPS, ma con raytracing attivo.

La classificazione del Taiwan Game Rating Board di Metro Exodus.

Il gioco è previsto per questa primavera e, adesso che il Taiwan Game Rating Board lo ha classificato, siamo sicuri che i lavori siano quasi terminati. Non resta, quindi, che attendere la comunicazione ufficiale da parte di Koch Media e 4A Games.