Metro Exodus Enhanced Edition anche per PC, obbligatoria GPU per il ray tracing, dettagli PS5 e Xbox Series X

Metro Exodus Enhanced Edition per PC, con tutti gli effetti attivi

Metro Exodus Enhanced Edition uscirà in primavera anche su PC e avrà dei requisiti minimi decisamente alti, visto che si parla almeno di una scheda capace di gestire il ray tracing per farlo girare.

A svelare la novità, insieme a qualche dettaglio aggiuntivo sulle versioni PS5 e Xbox Series X, è stato lo sviluppatore 4A Games, che ha anche parlato di lancio del gioco su Steam, GOG ed Epic Games Store in contemporanea.

Nonostante la corposità dell'aggiornamento, chi già possiede Metro Exodus lo riceverà gratuitamente. Nonostante ciò, su PC sarà comunque distribuito come un prodotto separato. Come scritto da 4A Games sul suo blog ufficiale: "L'aggiornamento sarà così estensivo che richiederà una GPU capace di gestire il ray tracing come requisito minimo e ci costringerà a lanciare questa versione come un prodotto separato. Non è quindi una semplice patch del gioco base, ma sarà dato come titolo extra a tutti i giocatori PC che possiedono Metro Exodus. L'Enhanced Edition per PC offrirà delle nuove caratteristiche per il ray tracing, come l'Advanced Ray Traced Reflections e il supporto per DLSS 2.0 su hardware Nvidia, che offrirà dei dettagli più definiti e aumenterà il framerate e la risoluzione."

Parlando delle versioni PlayStation 5 e Xbox Series X, 4A Games ha confermato che offriranno la Ray Traced Global Illumination (RTGI) e la Ray Traced Emissive Lighting, sperimentata nell'espansione The Two Colonels. L'uso degli SSD ridurrà inoltre i tempi di caricamento, avrà texture 4K, l'audio spaziale, dei miglioramenti sulla latenza dei controller su Xbox, e il supporto dei feedback aptici su PS5. La versione Xbox Series S avrà una risoluzione di 1080p, con però tutti i benefici grafici delle altre due versioni.

Leggiamo ora la tabella con tutte le novità grafiche e su quali piattaforme saranno supportate: