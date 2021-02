Cyberpunk 2077: vediamo questa tastiera personalizzata a tema con il gioco

Tastiera personalizzata a tema Cyberpunk 2077

Vediamo una tastiera personalizzata a tema Cyberpunk 2077, riuscita davvero molto bene. A realizzarla è stato l'utente Reddit u/StudioDango, che ha usato per i tasti un mix di colori che richiamano immediatamente quelli usati per la copertina del gioco e per moltissimo altro materiale promozionale, nonché per diversi artwork ufficiali. Notevoli la barra spaziatrice, dove campeggia il logo di Cyberpunk 2077, e l'uso dei font ufficiali per tutti i tasti.

Un ottimo lavoro, insomma, che testimonia come Cyberpunk 2077 sia molto amato nonostante le polemiche per il disastroso lancio su console. Del resto la versione PC non ha avuto gli stessi problemi, quindi in tanti lo hanno potuto giocare e finire. Non stupisce quindi che a essere personalizzata sia stata una tastiera.

Per il resto vi ricordiamo che Cyberpunk 2077 è disponibile per PC, Xbox One e PS4, ma è giocabile in retrocompatibilità su PS5 e Xbox Series X e Series S (in attesa della patch next-gen ufficiale, che dovrebbe uscire entro l'anno). Dopo la patch di gennaio, i giocatori sono in attesa della patch di febbraio, che teoricamente dovrebbe sistemare molti dei problemi residui. Almeno questa è la speranza.

