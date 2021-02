Cyberpunk 2077: per Elon Musk è inquietante, oltre che affascinante

Cyberpunk 2077 è stato apprezzato da Elon Musk, come il noto inventore/scienziato/personaggio ha già avuto modo di riferire, ma a quanto pare l'ha trovato anche inquietante, oltre che affascinante, per i temi trattati.

Trattandosi di una persona piuttosto vicina ad alcuni dei temi scientifici che vengono messi in scena nel gioco, Musk ha avuto modo di apprezzare come diversi aspetti di questi siano un po' inquietanti, o quantomeno strani, perché potrebbero essere più vicini alla realtà di quanto si pensi.

"Giocavo a Cyberpunk 2077 e mi rendevo conto di quanto sia vicino a cose familiari", ha affermato al podcast di Joe Rogan, "Mi dicevo, è così che finiremo? Potremmo arrivarci alla fine. Finora ci limitiamo a dire che si tratta di cose in grado di aiutare persone che ne hanno bisogno", ha spiegato Musk, riferendosi a protesi o interfacce neurali, ma non è detto che tutto questo non abbia riflessi a lungo termine simili a quelli tipici delle ambientazioni cyberpunk.

D'altra parte, Musk ha fatto presente come non si tratterà di un cambiamento improvviso: "lo vedremo arrivare piano piano", ha detto lo scienziato, facendo capire come alcuni aspetti della cibernetica rappresentata nella fantascienza, e nel gioco CD Projekt in particolare, non siano molto distanti da quello che ci aspetta in futuro.

Curiosamente, si tratta di un argomento non lontano da quanto riferito da un altro visionario, anche se quest'ultimo riferito solo all'ambito dei videogiochi, ovvero Gabe Newell, che ultimamente si è espresso sull'utilizzo di interfacce cervello-computer nel prossimo futuro.

Non è la prima volta che Elon Musk parla di Cyberpunk 2077, qualche giorno fa l'aveva preso in giro per i tanti difetti, pur sostenendo di amarlo.