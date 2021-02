The Mandalorian, Gina Carano: dopo la cacciata da LucasFilm, cancellata l'action figure

Cara Dune viene eliminata anche nella sua versione di plastica, oltre che nella figura in carne e ossa interpretata da Gina Carano: dopo il licenziamento in tronco di quest'ultima da parte di LucasFilm, anche Hasbro ha deciso di cancellare la produzione dell'action figure ufficiale dedicata al personaggio.

Abbiamo visto la settimana scorsa che Gina Carano è stata licenziata da LucasFilm e tagliata fuori da The Mandalorian e possibili sviluppi, con una mossa della compagnia che ha fatto parecchio discutere: la motivazione è infatti legata ai comportamenti alquanto sopra le righe dell'attrice, in particolare a delle reiterate comunicazioni via social che spargevano un misto di teorie complottiste, fake news e leggende metropolitane assortite a sostegno dei repubblicani.

In particolare, la goccia che ha fatto traboccare il vaso sembra sia stata un'affermazione in cui ha effettuato un ardito parallelo tra l'olocausto degli ebrei durante la Seconda Guerra Mondiale e la situazione attuale dei sostenitori di Trump. Sulla questione abbiamo discusso anche in rapporto con il concetto di censura, ma la situazione sembra portarsi dietro altri strascichi dal punto di vista delle decisioni strategiche delle compagnie.

In queste ore, la multinazionale dei giocattoli Hasbro ha deciso di cancellare la produzione dell'action figure dedicata al personaggio di Cara Dune, interpretata da Gina Carano, con un'altra mossa che non mancherà di scatenare discussioni, considerando che in questo caso si punta a colpire proprio il personaggio più che l'attrice, mettendo insieme un po' di cose ma come conseguenza naturale della decisione presa da Disney e LucasFilm.