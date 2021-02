Remedy dopo Control: CrossfireX, Vanguard e un grosso gioco con Epic Games

Remedy ha svelato qualcosa dei suoi progetti del prossimo futuro in questo periodo di post-Control, che comprendono diversi giochi tra collaborazioni e produzioni interne come CrossfireX, Vanguard e i giochi con Epic Games tra i quali c'è almeno un grosso titolo tripla A.

Oltre a far presente come Control abbia portato la compagnia a vendite record, con un 2020 che si è rivelato essere il miglior anno nonostante non sia stato caratterizzato da alcuna nuova uscita, Remedy ha anche annunciato un progetto di crescita ed espansione costante tra il 2021 e il 2025 almeno, attraverso nuovi titoli in sviluppo e collaborazioni varie.

Tra i giochi già noti c'è CrossfireX in collaborazione con Smilegate: come riferito in precedenza, Remedy sta sviluppando la campagna single player dello sparatutto in prima persona, laddove il team asiatico si occupa invece del comparto multiplayer, di cui abbiamo anche testato la beta qualche mese fa.

Vanguard è attualmente nelle prime fasi di sviluppo e si tratta di un gioco multiplayer cooperativo che si basa sia sulla capacità ormai consolidata di Remedy nella costruzione di mondi e nella narrazione, sia su elementi piuttosto inediti per il team finlandese, che dunque non ha ancora stabilito il modello di publishing da adottare.

Remedy ed Epic Games stanno inoltre collaborando su due progetti in sviluppo: uno è un grosso gioco tripla A e l'altro è un titolo su scala più piccola ma entrambi saranno multipiattaforma, previsti per PC e console. A quanto pare, Epic sta finanziando completamente lo sviluppo e si occuperà anche del marketing, con i guadagni che verranno poi divisi alla pari con Remedy.

Al momento ci sono quasi 100 dipendenti al lavoro solo sui progetti in collaborazione con Epic Games, principalmente sul tripla A di grosso calibro, che entrerà in fase di produzione piena nella primavera del 2021, dunque potremmo averne notizia nel corso dell'anno.