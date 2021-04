The Sinking City: trailer per l'uscita a sorpresa in versione Xbox Series X|S

Frogwares ha rilasciato, a sorpresa, la versione Xbox Series X e Xbox Series S di The Sinking City, la sua avventura investigativa a tema lovecraftiano. Il gioco è già disponibile in formato PC, Nintendo Switch, Xbox One, PS4 e PS5, ma la versione per console di nuova generazione di Microsoft ancora mancava. Ora, il titolo è disponibile in formato digitale ed è pubblicato da Frogwares. È stato anche rilasciato un trailer di gameplay, che potete vedere qui sopra.

Vi ricordiamo che se possedete la versione Xbox One non avete diritto a un upgrade gratuito del gioco e dovrete ricomprarlo in versione Xbox Series X|S: il tutto è causato dai problemi legali in corso tra Frogwares e l'editore delle versioni old-gen del gioco. Ovviamente potete sempre giocare la versione Xbox One di The Sinking City tramite retrocompatibilità, senza però poter sfruttare le funzioni uniche della nuova generazione.

The Sinking City

Precisamente, The Sinking City in versione Xbox Series X|S raggiunge una risoluzione di 3840 x 2160p a 60 frame al secondo. La qualità grafica è migliorata e i tempi di caricamento sono ridotti. La Deluxe Edition include inoltre missioni aggiuntive come parte del DLC Merciful Madness.

The Sinking City è stato da non molto pubblicato anche in versione PS5: nella nostra recensione potete vedere in modo preciso le migliorie grafiche rispetto alla versione PS4.