The Last of Us: il film è fallito perché era troppo incentrato sull'azione

The Last of Us diventerà anche una serie televisiva creata in collaborazione tra Sony ed HBO. Precedentemente, però, era in discussione un adattamento cinematografico del gioco. Tale versione è infine fallita, ci spiega Neil Druckmann - co-director di The Last of Us - poiché il film era troppo incentrato sull'azione.

Druckmann ha affermato, in un podcast di Script Apart: "Quando ho lavorato sulla versione cinematografica, molte delle idee puntavano a 'come lo rendiamo più grande? Come facciamo a rendere ogni parte ancora più grande?'. Non funzionava per The Last of Us e penso che infine sia questo il motivo per il quale il film è fallito."

Spiega poi che, in qualità di videogame, The Last of Us include molteplici scene di combattimento, poiché sono parte della sua struttura di gioco. La storia è però più indiretta rispetto a quella di un blockbuster hollywoodiano. Il passaggio a un formato da serie TV ha però permesso al team di tornare alle intenzioni originali.

The Last of Us

"Il nostro approccio per The Last of Us era 'facciamo un film indie'. Approcciamolo come un team da film indie, il modo in cui è diretto, il fatto che sembri molto intimo. Con lo show abbiamo modo di lavorare in questo modo poiché non dobbiamo inserire un numero di sequenze d'azione pari al videogioco. Nel gioco certe meccaniche servono per dare ritmo all'avventura. Devi metterti alla prova con tali meccanismi di tanto in tanto, devi avere un numero di scontri sufficienti per allenarti a sfruttare certi meccanismi. Possiamo però eliminare tutta quella parte [dalla serie TV] perché siamo in un medium diverso. Possiamo sfruttare tutti i punti di forza di questo medium".

Il lato più action del gioco, quindi, rischierebbe solo di rovinare la storia e togliere tempo allo sviluppo dei personaggi. Il film di The Last of Us sarebbe quindi stato un prodotto molto classico, un action movie non rispettoso delle radici della saga. Sembra invece che con la serie TV il problema non sussista.

Inoltre, abbiamo scoperto che è già pronta una bozza della storia di The Last of Us 3.